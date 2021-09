Reykjavik (SID) - Bundestrainer Hansi Flick verzichtet auf einen Besuch des Topspiels in der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr) zwischen RB Leipzig und seinem früheren Klub Bayern München. "Ich werde nicht nach Leipzig fahren, da sind meine Kollegen", sagte Flick nach dem 4:0 in der WM-Qualifikation in Island.

Flick plant nach dem perfekten Start in seine Amtszeit mit drei Siegen und 12:0 Toren aber keineswegs ein freies Wochenende. "Ich bin auf einem anderem Platz", sagte er. Wo, verriet Flick nicht.