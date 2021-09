Frankfurt am Main (SID) - Bundestrainer Hansi Flick wird den Kader für seinen zweiten Lehrgang bei der Fußball-Nationalmannschaft am 1. Oktober nominieren. Nach dem erfolgreichen Neun-Punkte-Start dürfte Flick in den WM-Qualifikationsspielen am 8. Oktober in Hamburg gegen Rumänien und drei Tage später in Nordmazedonien (beide 20.45 Uhr/RTL) zwei Siege als Ziel ausrufen.

Unmittelbar vor der Kadernominierung schaut sich Flick (56) die Champions-League-Spiele von Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon (28. September) und Bayern München gegen Dynamo Kiew (30. September) live im Stadion an.