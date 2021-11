München - Macht dieser spezielle Plan Deutschland zum Weltmeister?

Vor den abschließenden zwei Länderspielen des Jahres hat Fußball-Bundestrainer Hansi Flick ein spezielles Programm vorgestellt, mit dem die DFB-Elf für die WM in Katar fit gemacht werden soll.

"Wir können keinen Titel garantieren, aber wir garantieren, dass wir alles dafür tun werden, um Titel zu gewinnen", erklärte er im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Gleich am ersten Tag der letzten Länderspielwoche im Jahr 2021 präsentierte der frühere Bayern-Coach seinen Schützlingen seinen ausgeklügelten Plan.

DFB-Inhalte auch im Verein trainieren

So sollen die Nationalspieler im kommenden Jahr bei ihrer täglichen Arbeit im Verein stets auch Trainingsinhalte für die DFB-Elf absolvieren. "Uns ist es wichtig, dass die Spieler, auch wenn wir nicht zusammen bei der Nationalmannschaft sind, daran arbeiten, was wir ihnen individuell vorgegeben haben. Etwa am taktischen Verständnis oder am Thema Standardsituationen", so der Bundestrainer weiter.

Dass diese Vorgabe für Verstimmung bei den Klub-Trainern sorgen könnte, glaubt Flick indes nicht. "Jeder Verein hat seine eigenen Voraussetzungen, und ich will niemanden vorschreiben, wie er seine Arbeit zu machen hat. Aber wir suchen den Austausch mit den Trainern, und dabei wollen wir schon vermitteln, was uns wichtig ist."

Um Nagelsmann, Tuchel und Co. aber auch entgegenzukommen, verzichtet der Bundestrainer in der Bundesligapause zwischen dem 24. Januar und dem 3. Februar auf einen Lehrgang.

"Für viele Spieler, die international spielen, war die Belastung sehr hoch. Deswegen glaube ich auch, tut dem einen oder anderen, weil die Winterpause auch nicht allzu lang ist, ein Durchatmen ganz gut", sagte Flick im Gespräch mit der "Deutschen Presse-Agentur".

Flick: "Nationalmannschaft ist immer"

Die erste Präsenzveranstaltung im kommenden Jahr gibt es dann erst wieder im März.

Dass Flick die DFB-Inhalte auch im Verein trainieren lassen will, ist für ihn derweil selbstverständlich. "Nationalmannschaft ist immer, das ganze Jahr, nicht nur die 14 Tage, die man bei einzelnen Maßnahmen zusammen ist oder während der Turniere", erklärte der 56-Jährige.

Auch in Sachen Umsetzung hat sich Flick bereits konkrete Gedanken gemacht. So will er das Team in drei Gruppen aufteilen: Abwehr, Zentrum mit defensivem Mittelfeld und Zehner sowie Sturm mit Flügelstürmern und Neuner.

DFB-Team in drei Gruppen aufteilen

In Rotation werden sich Flick und seine Assistenten Marcus Sorg und Danny Röhl dann um die drei Abteilungen kümmern. "Das läuft auch über Gruppencoaching, mal online, aber auch mal so, dass die Spieler das nach Absprache mit den Vereinstrainern vor Ort in ihren Klubs umsetzen", so Flick weiter.

Die Fußball-WM in Katar beginnt am 21. November 2022. Deutschland hat sich, als erste Nation überhaupt, bereits für die Endrunde qualifiziert.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.