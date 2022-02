Frankfurt am Main (SID) - Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Direktor Oliver Bierhoff haben den deutschen Fußballerinnen zum Start ins EM-Jahr einen Besuch abgestattet. Vor der Abreise der DFB-Frauen zum Vierländerturnier in England (17. bis 23. Februar) am Dienstag fand beim Mittagessen im Teamhotel in Frankfurt ein kurzer Austausch statt.

"Nicht nur wir wollen wieder zurück an die Weltspitze, auch die Frauen wollen zurück an die Weltspitze", sagte Flick, ein solches "Miteinander" sei da doch ein "gutes Zeichen". Mit Blick auf die Frauen-EM im Sommer in England und die Männer-WM im Winter in Katar betonte Bierhoff: "Es ist natürlich für beide Mannschaften ein ganz wichtiges Jahr."

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nutzte das erste Treffen mit ihrem Kollegen Flick zum Plaudern, aber auch für Fachgespräche: "Es ist einfach ein schönes Zeichen, dass beide sich die Zeit genommen haben und großes Interesse zeigen."

Die großen Personalsorgen seiner Kollegin, der wegen Corona, Verletzungen oder Erkrankungen derzeit 14 Spielerinnen fehlen, kann Flick gut nachempfinden: "Man muss einfach improvisieren." Zugleich sei es immer eine Chance "für neue Spielerinnen, sich zu zeigen".

Die DFB-Frauen starten am Donnerstag (15.30 Uhr) gegen ihren EM-Gruppengegner Spanien in den hochkarätig besetzten "Arnold Clark Cup". Am Sonntag (21.15 Uhr/beide sportschau.de) geht es gegen Olympiasieger Kanada, ehe zum Abschluss mittwochs (20.30 Uhr/zdf.de) Gastgeber England wartet. Die Spiele werden in Middlesbrough, Norwich und Wolverhampton ausgetragen.