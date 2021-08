Köln (SID) - Ilkay Gündogan erhofft sich mit dem neuen Bundestrainer Hansi Flick wieder mehr Begeisterung bei den Anhängern für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Der Mittelfeldspieler des englischen Meisters Manchester City will "gleich mit sehr positiven Spielen überzeugen und somit auch die Fans wieder auf unsere Seite ziehen", wie Gündogan dem kicker sagte. Die Stimmung ums Team müsse wieder "viel positiver" werden.

Flick gibt sein Debüt am 2. September im WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein im Schweizer St. Gallen. Danach folgen die Spiele gegen Armenien in Stuttgart (5. September) und Gastgeber Island (8. September). Der Nachfolger von Joachim Löw wird seinen Kader am Donnerstag berufen.