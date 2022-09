München - "Thank God" - Das war die erste öffentliche Reaktion Armel Bella-Kotchaps bei Instagram darauf, dass er erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde. Dabei sollte der Innenverteidiger nicht nur Gott und Nationaltrainer Hansi Flick dafür danken, dass dieser ihn für die zwei Nations-League-Partien gegen Ungarn und England berufen hat - sondern in erster Linie sich selbst.

Denn klar ist: Es war weder Glück noch Zufall, dass er im 24-Mann-Aufgebot steht. Es war sicher auch kein Experiment Flicks, der in der Generalprobe vor der Weltmeisterschaft in Katar nochmals etwas ausprobieren will. Bella-Kotchap hat sich sein Debüt in vergangener Zeit schlicht und ergreifend selbst verdient.

Flick: "Waren überrascht"

Denn auch wenn der 20-Jährige vielleicht nicht jedem Fußball-Fan bekannt ist und die Nominierung überrascht, blieben Bella-Kotchaps Leistungen zuletzt nicht im Verborgenen. Und ganz besonders nicht dem Bundestrainer.

"Er hat eine sehr gute Entwicklung gemacht in Southampton. Danny Röhl (Anm. d. Red: Co-Trainer Flicks) war vor Ort und hat sich ein Spiel von ihm angeschaut. Auch er war von Armel überrascht. Nun nutzen wir die knapp acht Tage, um ihn zu sehen", begründete Flick die Nominierung des Verteidigers.

Southampton? Ja, wie viele andere Bundesliga-Akteure ist auch Bella-Kotchap in der Sommerpause auf die Insel gewechselt. Allerdings nicht zum Shopping-Klub und Aufsteiger Nottingham Forest, sondern zum FC Southampton, wo Ralph Hasenhüttl Trainer ist. Für gerade einmal zehn Millionen Euro haben die "Saints" den Deutsch-Kameruner vom VfL Bochum geholt.

Bella-Kotchap bei "Saints"-Fans beliebt

Es dauerte nicht lange, bis die ersten Anhänger Southampton Bella-Kotchap als "absolutes Schnäppchen" bezeichneten. Der 1,90-Meter-Hühne hat sich bei den Fans bereits ins Herz gespielt. Denn Bella-Kotchap passt mit seinem Spielstil und seiner Physis perfekt in die Premier League. Er ist robust, schnell und strahlt trotz seines noch jungen Alters eine enorme Ruhe aus.

Das weiß auch sein Trainer in Southampton. "Es ist vielleicht etwas überraschend, aber wenn man seine Körperlichkeit sieht, fällt auf, dass er perfekt für die Premier League ist. Es ist beeindruckend, mit welchem Selbstvertrauen er verteidigt", sagte Hasenhüttl Ende August auf einer Pressekonferenz über seinen neuen Schützling.

Bella-Kotchap: Mit 20 Stammspieler in England

Unter Hasenhüttl ist der gebürtige Pariser bereits Stammspieler. Seit dem zweiten Spieltag stand Bella-Kotchap von 450 möglichen Spielminuten auch 450 Minuten für Southampton auf dem Feld. An ihm gibt es in der Viererkette zurzeit keinen Weg vorbei. Wie zuletzt auch in der deutschen U21, für die Bella-Kotchap nach seiner ersten Nominierung vor gut einem Jahr neun Spiele bestritt, ehe er nun vor seinem A-Nationalmannschafts-Debüt steht.

Damals wurde er nach der Aufstiegs-Saison der Bochumer in die U21 Deutschlands hochgezogen. Auch in der vergangenen Saison hatte Bella-Kotchap mit 22 Einsätzen einen großen Anteil daran, dass der VfL die Klasse hielt. Belohnt wurde er dafür mit dem Wechsel in die Premier League.

Fährt Bella-Kotchap mit nach Katar?

Für Bella-Kotchap scheint es momentan keine andere Richtung zu geben als immer weiter nach oben. Dabei hat der 20-Jährige selbst noch viel Luft nach oben. Gerade was das Pass- und Aufbauspiel anbelangt, herrscht noch Nachholbedarf. Alles andere - die Physis, Ruhe und Zweikampfstärke - erinnert schon ein wenig an Jerome Boateng, der jahrelang die deutsche Abwehr geprägt hat. Bella-Kotchaps Glück: An Boateng muss er in der Nationalelf nicht mehr vorbei.

Ob es am Ende also auch für ein WM-Ticket reichen wird? Fraglich. Fakt ist: Flick darf 26 Spieler nach Katar nehmen. Im Nations-League-Aufgebot stehen aktuell 24 Profis. Platz für die ein oder andere Überraschung dürfte also vorhanden sein.

Doch auch wenn ein Boateng zumindest nicht mit nach Katar fährt, ist Bella-Kotchaps Konkurrenz namhaft. Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Matthias Ginter und Thilo Kehrer. Sie alle haben weitaus mehr (internationale) Erfahrung als der Ex-Bochumer und spielen teilweise bei größeren Klubs. Sie alle haben aber auch genau da angefangen, wo Bella-Kotchap zurzeit steht - vor seinem allerersten Spiel für die deutsche Nationalmannschaft.

