München - Jamal Musiala ist heiß begehrt. Nicht etwa auf dem Transfermarkt, sondern zwischen Nationalverbänden. Denn der in Stuttgart geborene 17-Jährige Sohn eines Engländers kann sowohl für England als auch Deutschland spielen. Jetzt ist die Entscheidung gefallen - für den DFB.

"Keine leichte Entscheidung"

Die Entscheidung verkündete Musiala, der gestern erst zum jüngsten Torschützen der Champions League-Historie des FC Bayern wurde, beim englischen Portal "The Athletic".

"Ich habe viel über diese Frage nachgedacht, es war keine leichte Entscheidung. Was ist das beste für meine Zukunft? Wo habe ich die besseren Chancen, zu spielen? Am Ende habe ich einfach auf mein Gefühl gehört, was mir gesagt hat, es wäre langfristig gesehen besser, für Deutschland zu spielen. Das Land, in dem ich geboren bin."

Jamal Musiala hat in dieser Spielzeit seinen Durchbruch beim FC Bayern geschafft, er kam in 24 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte vier Tore. Joachim Löw hat bereits angekündigt, Musiala nominieren zu wollen.

