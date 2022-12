Von Christian Stüwe

München - Es hätte sein Turnier werden können. Der nächste Schritt zum internationalen Superstar. Es kam anders. Das Vorrunden-Debakel der deutschen Nationalmannschaft war auch der erste Rückschlag in der noch jungen Karriere von Jamal Musiala.

Er selbst hatte seinen Anteil daran. Zwar spielte der 19-Jährige groß auf, glänzte mit atemberaubenden Dribblings und cleveren Pässen. Er vergab allerdings auch zu viele Großchancen. Allein gegen Costa Rica traf er zwei mal den Pfosten und ließ acht Torchancen ungenutzt.

Am Potenzial des Bayern-Youngsters ändert das freilich nichts. Die Welt hat längst Notiz genommen. So nannte Barcelona-Legende Cesc Fabregas bei einer Fragerunde auf Twitter beispielsweise Musialas Namen, als es um den aktuell besten jungen Spieler der Welt ging.

"Ich mag Musiala von Bayern München sehr. Unglaublich talentiert, intelligent und es sieht so aus, als hätte er große Entschlossenheit", so der frühere Mittelfeldstar. Fabregas zog Musiala selbst den als Supertalent gefeierten Landsmännern Gavi und Pedri (beide Barca) vor. Ein Fingerzeig für eine große Karriere?

12 - Jamal Musiala legte heute 12 erfolreiche Dribblings hin, Bestwert eines Teenagers in einem WM-Spiel seit Beginn det. Datenerfassung 1966. Labyrinth. #CRCGER #FIFAWorldCup @FCBayern https://t.co/By1wxjJueo — OptaFranz (@OptaFranz) December 1, 2022

Musiala erhält viel Zuspruch bei Instagram

Dafür muss der Teenager erst einmal die verkorkste WM verdauen. Unmittelbar nach dem Scheitern hatte er sich via Instagram noch sehr zerknirscht zu Wort gemeldet.

"Momentan fällt es mir noch schwer, die richtigen Worte zu finden", hatte er geschrieben: "Diese WM sollte mehr für uns werden, wir haben uns viel mehr vorgenommen. Definitiv! Die Enttäuschung ist gerade riesig. Ich werde in den kommenden Wochen diese Erfahrung verarbeiten und sie nutzen, um daraus zu lernen. In 2023 werde ich mit voller Motivation angreifen."

Momentan fällt es mir noch schwer die richtigen Worte zu finden. Diese WM sollte mehr für uns werden, wir haben uns viel mehr vorgenommen. Definitiv! Die Enttäuschung ist gerade riesig. pic.twitter.com/dJtppOjZtX — Jamal Musiala (@JamalMusiala) December 4, 2022

In Windeseile hatte der Post bei Instagram nicht nur eine halbe Million Herzchen gesammelt, sondern auch fast durchweg positive Kommentare. Er habe großartig gespielt, seine Zeit werde noch kommen. Im Alter von 19 Jahren könne niemand von ihm erwarten, dass er alleine das ganze Team tragen würde, stand dort unter anderem zu lesen.

Musiala wird zum Hoffnungsträger auf bessere Zeiten

In diesen düsteren Dezembertagen, in denen der deutsche Fußball am Boden liegt wie vielleicht noch nie zuvor, fliegen ihm die Herzen der Fans zu. Musiala ist ein Lichtblick und Versprechen für eine bessere Zukunft.

Dabei bekam er vor noch gar nicht allzu langer Zeit von Leroy Sane den Spitznamen "Bambi" verpasst. Doch der Weg vom Jungstar zum Hoffnungsträger, der die Nationalmannschaft idealerweise schon bei der Europameisterschaft in Deutschland 2024 wieder zu einem respektableren Ergebnis führen soll, war kurz.

Der Druck auf Musiala erhöht sich

Was natürlich den Druck auf Musiala enorm erhöht. Fast zwangsläufig stellt sich die Frage, ob das nicht alles ein bisschen zu viel für den offensiven Mittelfeldspieler werden könnte, dessen Marktwert auf 100 Millionen Euro geschätzt wird und der beim FC Bayern als unverkäuflich gilt.

Schon in Katar musste Musiala mehr Verantwortung übernehmen als gedacht, da erfahrenere Mitspieler nicht für Entlastung sorgen konnten. Was offensichtlich nicht ganz spurlos an ihm vorbei ging. Es sei nicht fair gewesen, dass "fast das gesamte Team auf ihn angewiesen war", schrieb Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann in einem Newsletter für die "BBC": "Ich hoffe, das bringt ihn nicht aus seinem Spiel."

Olaf Thon: "Da war der Kopf im Spiel"

Noch deutlicher wurde Olaf Thon, der wie Klinsmann 1990 in Italien Weltmeister wurde. "Jamal Musiala hat gute Bewegungen und Aktionen, vor dem Tor aber hat er kläglich versagt. Das geht ein, aber nicht zehn Mal. Dann muss ich auch mal ein Ding reinhauen", schrieb Olaf Thon in seiner Kolumne auf "Web.de".

Der Druck auf Musiala sei vom ersten über das zweite bis zum dritten Vorrundenspiel immer größer geworden, führte Thon weiter aus. "Musiala spielte nicht mehr so unbeschwert auf wie beim FC Bayern. Er hat im ganzen Turnier zehn Großchancen gehabt – und keine davon gemacht. Er hätte der Spieler des Turniers werden können. Das tut mir richtig leid. Da war der Kopf im Spiel", erklärte Thon.

Musiala muss den Kopf frei behalten

Den Kopf nach dem WM-Debakel frei zu bekommen und frei zu behalten wird die größte Aufgabe der nächsten Wochen und Monate sein. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat keine Zweifel daran, dass dies Musiala gelingen wird.

"Er ist ein demütiger und bescheidener Spieler und ich glaube, dass es für jeden Mitarbeiter bei Bayern München ein Genuss ist, wenn man mit ihm zu tun hat", lobte Nagelsmann kürzlich bei "Sky" seinen Schützling.

Und auch Olaf Thon zeigte sich angesichts des enormen Talents Musialas bei aller Kritik zuversichtlich. "Er wird daran wachsen und bei der Europameisterschaft der führende Mann im deutschen Mittelfeld sein", glaubt der frühere Schalke- und Bayern-Profi.

Vielleicht passt in diesem Zusammenhang auch der Spitzname "Bambi" ganz gut. Schließlich muss in dem Walt-Disney-Film das junge Reh schnell erwachsen werden, um schließlich als stolzer Hirsch über den Wald zu herrschen.