München/Frankfurt - Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss auch beim nächsten Härtetest auf ihren Kapitän Jonathan Burkardt verzichten.

Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, fällt der Angreifer für das Testspiel gegen Italien (am Samstag ab 17 Uhr live in Sat.1 und im Stream auf ran.de) verletzungsbedingt aus. Für den Mainzer rückt Reda Khadra von Sheffield United in das Aufgebot von Trainer Antonio Di Salvo nach.

Burkardt hatte am Sonntag beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt nach seinem Führungstreffer angeschlagen ausgewechselt werden müssen. Die Härtetests gegen Frankreich und England hatte er Ende September wegen einer Fleischwunde am Fuß verpasst.

