Dortmund (SID) - Hansi Flick wird bei seinem Debüt als Bundestrainer wohl auf Mats Hummels (32) verzichten. Der Abwehrchef des DFB-Pokal-Siegers Borussia Dortmund soll nach kicker-Informationen das Aufbauprogramm nach seinen Patellasehnenproblemen fortsetzen und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft erst im Oktober wieder zur Verfügung stehen. Hummels hatte die Vorbereitung verpasst und erst am vergangenen Samstag im Spiel beim SC Freiburg (1:2) ein Kurz-Comeback gefeiert.

Flick gibt seinen Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein in St. Gallen (2. September), Tabellenführer Armenien in Stuttgart (5. September) und Island in Reykjavik (8. September) am Freitag bekannt. Die DFB-Auswahl trifft sich zur Vorbereitung am Sonntag in Stuttgart.