Frankfurt am Main (SID) - Das Interesse an der deutschen Nationalmannschaft ist ungeachtet der jüngsten WM-Enttäuschung groß. Das Länderspiel der DFB-Auswahl am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz gegen Peru ist mit rund 25.000 Zuschauern ausverkauft. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Montag bekannt.

Die Nationalelf spielt zum dritten Mal in der Arena des Bundesligisten FSV Mainz 05. Bei der Premiere 2014 gab es ein 6:1 gegen Armenien, Marco Reus verletzte sich und verpasste die WM in Brasilien. 2019 wurde Estland in der EM-Qualifikation 8:0 bezwungen, der damalige Bundestrainer Joachim Löw fehlte aus gesundheitlichen Gründen.

Für die zweite Begegnung beim Neustart nach dem WM-Debakel am 28. März gegen Belgien in Köln gibt es dagegen noch Tickets. Bislang sind 34.000 von 42.000 Karten verkauft.