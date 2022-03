Für die deutsche Nationalmannschaft wird es so langsam ernst mit Blick auf die WM 2022 in Katar. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick hat die Qualifikation für die WM-Endrunde souverän geschafft, nun geht es darum, das Team für die erste WM, die während des Winters gespielt wird, optimal vorzubereiten.

Die Vorbereitungsphase beginnt für den DFB-Tross mit dem Länderspiel gegen Israel, gefolgt von einer Begegnung in den Niederlanden. Im Vorfeld war für Flick einmal mehr Corona ein wichtiges Thema, weshalb es auch zu kurzfristigen Veränderungen im Aufgebot kam. Verteidiger Robin Koch (Leeds) musste etwa wegen einer Corona-Infektion seine Teilnahme an den Länderspielen absagen.

Stürmer Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg fällt wegen einer Muskelverletzung aus und Bayern-Star Joshua Kimmich bleibt der Nationalmannschaft wegen der bevorstehenden Geburt seines dritten Kindes zunächst einmal fern. Bei Kimmich hofft Flick aber, dass er nach der Geburt des Kindes doch noch zur Nationalmannschaft stößt. "Wir hoffen, dass er, wenn alles gut verlaufen ist, dann bald bei uns ist", sagte Flick.

Zuletzt spielte Deutschland 2012 in einem Länderspiel gegen Israel. Damals gab es in Leipzig durch Treffer von Mario Gomez und Andre Schürrle einen 2:0-Sieg. Die deutsche Länderspiel-Bilanz gegen Israel ist bislang makellos. Alle vier Begegnungen konnte das DFB-Team für sich entscheiden. 2002 gab es sogar einen 7:1-Kantersieg mit einem Jokertor des heutigen Nationalmannschafts-Managers Oliver Bierhoff.

So könnt ihr das Spiel Deutschland vs. Israel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Die deutsche Nationalmannschaft empfängt Israel zum ersten Länderspiel im Jahr 2022. Anpfiff der Partie ist am 26. März um 20:45 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Deutschland gegen Israel im Free-TV übertragen?

Ja. Im Free-TV ist das Spiel zu sehen. Das ZDF berichtet live aus Sinsheim. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr.

Gibt es einen Livestream von Deutschland gegen Israel?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, dem bietet das ZDF mit dem kostenfreien Live-Stream euch einen mobilen Service.

Kann ich die Partie von Deutschland gegen Israel auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Sinsheim der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

