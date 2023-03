Für die Nationalmannschaft beginnt mit dem Spiel am Samstagabend in Mainz gegen Peru bereits die lange Vorbereitung auf die Heim-EM 2024. Da das DFB-Team als Gastgeber automatisch für die Endrunde qualifiziert ist, warten auf die Elf von Bundestrainer Hansi Flick bis dahin lediglich Freundschaftsspiele.

Das erste davon findet eben nun gegen Peru statt, danach geht es gegen Belgien zur Sache. Für diese beiden Partien hat Flick einige Neulinge nominiert wie etwa Augsburgs Stürmer Mergim Berisha oder Dortmunds Marius Wolf, die sich erstmals im Kreise der A-Nationalmannschaft präsentieren dürfen.

Das bislang letzte Länderspiel-Duell zwischen Deutschland und Peru gab es 2018. Damals siegte das DFB-Team in Sinsheim nach zwischenzeitlichem Rückstand noch mit 2:1. Julian Brandt und Nico Schulz erzielte damals die Treffer für die deutsche Nationalmannschaft gegen die Südamerikaner.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Die deutsche Nationalmannschaft empfängt am Samstagabend in Mainz das peruanische Nationalteam. Anpfiff der Partie in Mainz ist am 25. März um 20:45 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Deutschland gegen Peru im Free-TV übertragen?

Ja. Das Spiel Deutschland gegen Peru wird live im Free-TV im ZDF übertragen.

Länderspiel heute live: Kann ich die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Peru im Pay-TV sehen?

Nein. Das Spiel ist ausschließlich im Free-TV im ZDF zu sehen.

Gibt es einen Livestream von Deutschland vs. Peru?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, dem bietet das ZDF mit dem Live-Stream euch einen mobilen Service. In der ZDF-Mediathek kann dieser kostenlos abgerufen werden.

Kann ich die Partie Deutschland gegen Peru auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn der Mewa Arena der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.