Für die deutsche Nationalmannschaft geht es nach dem 2:0-Sieg gegen Israel zum Auftakt ins WM-Jahr 2022 nun im zweiten Länderspiel innerhalb weniger Tage in Amsterdam gegen die Niederlande zur Sache. Gegen Israel konnte sich Bundestrainer Hansi Flick auf seine beiden Stars Kai Havertz und Timo Werner von Champions-League-Sieger Chelsea verlassen. Das Duo der Londoner erzielte bereits im ersten Durchgang die beiden Treffer für das DFB-Team.

Und auch das niederländische Nationalteam von Bondscoach Louis van Gaal brachte sich zuletzt schon mal in Form für den Klassiker gegen Deutschland. Die Niederlande gewann gegen die ebenfalls für die WM-Endrunde in Katar qualifizierten Dänen mit 4:2. Mann des Spiels war Stürmer Steven Bergwijn. Dem Profi von Tottenham gelang gegen Dänemark ein Doppelpack.

Zuletzt trafen die Niederlande und Deutschland 2019 in der EM-Qualifikation aufeinander. Damals gewann jeweils die Auswärtsmannschaft die Partie. Zunächst behauptete sich Deutschland mit 3:2, im Rückspiel dann die Niederlande mit 4:2.

Niederlande vs. Deutschland live - TV, Ticker, Stream

Die deutsche Nationalmannschaft muss in den Niederlanden im zweiten Länderspiel des Jahres 2022 ran. Anpfiff der Partie ist am 29. März um 20:45 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Niederlande gegen Deutschland im Free-TV übertragen?

Ja. Im Free-TV ist das Spiel zu sehen. Das ARD berichtet live aus Amsterdam. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr.

Gibt es einen Livestream von Niederlande gegen Deutschland?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, dem bietet die ARD mit dem kostenfreien Live-Stream euch einen mobilen Service.

Kann ich die Partie der Niederlande gegen Deutschland auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Sinsheim der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

