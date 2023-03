Nachdem er im Laufduell mit Romelu Lukaku umgeknickt war, musste Leon Goretzka im Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Belgien angeschlagen ausgewechselt werden.

Für ihn kam in der 32. Minute Emre Can. Goretzka verließ den Platz mit dick-bandagiertem Knöchel.

Sein Einsatz gegen Borussia Dortmund am im Bundesliga-Topspiel am Samstag ist damit fraglich - auch wenn der Bayern-Star selbst optimistisch war. "Ich bin mit dem Fuß umgeknickt, aber mein Gefühl ist gut. Sollte schon reichen bis Samstag", sagte Goretzka nach dem Spiel in der Mixed Zone. Mehr wollte er sich nicht entlocken lassen.