Düsseldorf (SID) - Bundestrainer Joachim Löw kann zum Auftakt der WM-Qualifikation am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Island in Duisburg mit Joshua Kimmich planen. Der Mittelfeldspieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München ist inzwischen in Düsseldorf zur Mannschaft gestoßen. Kimmich hatte den Bayern-Sieg gegen den VfB Stuttgart (4:0) am vergangenen Samstag aufgrund einer Erkältung verpasst.