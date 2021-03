München/Düsseldorf - Bundestrainer Joachim Löw will im letzten Pflichtspiel vor der Fußball-EM im Sommer noch einmal Torhüter Marc-Andre ter Stegen sehen.

Im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien am Mittwoch live ab 20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de in Duisburg werde der Stammkeeper des FC Barcelona in der Startelf stehen, kündigte Löw am Dienstag an. Für ter Stegen wird es das erste Länderspiel seit dem 19. November 2019 (6:1 gegen Nordirland).

Werner eine Option für die Startelf

Über mögliche weitere personelle Wechsel hat Löw noch keine Entscheidung getroffen. "Wir werden größtenteils wieder so beginnen wie zuletzt", sagte er jedoch.

Es sei eine Option, Timo Werner (FC Chelsea) nach zwei Kurzeinsätzen im Angriff diesmal von Beginn an aufzubieten. Dafür wolle er jedoch das Abschlusstraining am Nachmittag in der Düsseldorfer Arena abwarten.

Einsatz für Wirtz wahrscheinlich

Kapitän Manuel Neuer, unangefochtene Nummer eins im deutschen Tor, bekommt nach zwei 90-Minuten-Einsätzen somit eine Pause. Daher wird voraussichtlich Ilkay Gündogan die Mannschaft anführen.

Der Mittelfeldspieler von Manchester City "wird Kapitän sein, wenn er von Beginn an spielt", sagte Löw.

Offensiv hatte Löw zuletzt sowohl gegen Island (3:0) als auch in Rumänien (1:0) auf Serge Gnabry, Leroy Sane und Kai Havertz gesetzt.

Die Vierer-Abwehrkette bleibt wahrscheinlich erneut unverändert. Im Mittelfeld könnte Florian Neuhaus entweder Gündogan oder Leon Goretzka entlasten, wahrscheinlich wird Löw seinem Jungstar Florian Wirtz im Laufe des Spiels zum Debüt verhelfen.

Lob für Gosens - aber Einsatz offen

Auch der zuletzt angeschlagene Robin Gosens steht für die Position des Linksverteidigers wieder als Alternative zur Verfügung. Ob der Italien-Legionär von Atalanta Bergamo zum Einsatz kommt, ließ der Bundestrainer offen.

"Wir müssen schauen, wie er im Abschlusstraining agiert, ob er kräftemäßig soweit ist", sagte der Coach, zeigte sich aber vor allem von dessen Torgefährlichkeit angetan.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.