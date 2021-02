München - Nachdem sich Jamal Musiala offiziell für den DFB als künftige Nationalmannschaft entschieden hat, stellt ihm Bundestrainer Joachim Löw gleich eine Kadernominierung in Aussicht.

Persönliches Gespräch in München

"Ich denke schon, dass wir ihn nun im März auch in unseren Kader berufen werden, zumal dieser aufgrund von 3 anstehenden Länderspielen innerhalb weniger Tage wieder tendenziell größer sein wird. In diesem Rahmen werden wir uns gegenseitig besser kennenlernen", sagte Löw in einem Statement auf Twitter.

"Zuletzt haben Oliver Bierhoff und ich ihn in München getroffen und ihm unsere Gedanken mitgeteilt. Niemand kann ihm in dieser Phase eine Garantie geben, das wäre unseriös", sagte der Bundestrainer zur Personalie Musiala.

Am 25. März spielt die deutsche Mannschaft gegen Island, drei Tage später reist der DFB-Tross nach Rumänien. Erneut drei Tage später kommt es zum Spiel gegen Nordmazedonien. Es sind dabei die letzten Spiele vor der Europameisterschaft 2021.

