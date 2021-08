Frankfurt am Main (SID) - Der neue Fußball-Bundestrainer Hansi Flick wird seinen ersten Kader doch erst am Freitag nominieren. Darauf verwies der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag. Geplant sei ursprünglich der Donnerstag gewesen, an dem jedoch die Champions-League-Auslosung erfolgt.

Flick wird sein Debüt auf der Bank der Nationalmannschaft am 2. September im WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein im Schweizer St. Gallen geben. Es folgen die Spiele gegen Armenien in Stuttgart (5. September) und Gastgeber Island in Reykjavik (8. September).

Flick, Nachfolger von Joachim Löw, hatte schon bei seiner Vorstellung erklärt, dass außer Toni Kroos (Real Madrid) kein Spieler zurücktreten werde. Unter anderem hatten zuletzt Marco Reus (Borussia Dortmund) und Ilkay Gündogan (Manchester City) öffentlich erklärt, weiterhin zur Verfügung zu stehen.