Bologna/München - Das Rätselraten um Leroy Sane geht weiter.

Der Offensivspieler lieferte beim 1:1-Remis der deutschen Nationalmannschaft in Italien zum Auftakt der Nations League eine schwache Leistung ab und knüpfte damit nahtlos an die Auftritte im Saisonendspurt beim FC Bayern an. Dabei verknüpfte der Rekordmeister mit seiner Verpflichtung im Juli 2020 große Hoffnungen. Dafür stehen auch die kolportierten 60 Millionen Euro Ablöse, die sich der FC Bayern den deutschen Nationalspieler kosten ließ.

Diese Hoffnung hat sich bislang nicht konstant erfüllt. Umso mehr soll Sane in der Nationalmannschaft Selbstvertrauen sammeln, um wieder der Spieler zu werden, der er phasenweise bei Ex-Klub Manchester City bereits war. Und auch in München, wo er im letzten Herbst leistungsmäßig endlich Tempo aufnahm. Doch seit ein paar Monaten steckt er mal wieder in einer Schaffenskrise.

Sane glücklos gegen Italien

Doch in der Hitze von Bologna gelang es ihm nicht, eine positive Wende herbeizuführen. Ohne Vertrauen in seine Fähigkeiten agierte Sane äußerst glücklos. Mit jeder misslungenen Aktion sank sein ohnehin schon geringes Selbstvertrauen noch ein Stück weiter.

Dabei kann der 26-Jährige in Topform den Unterschied ausmachen, wie er in der Vergangenheit auch bei den Bayern bereits zeigen konnte. Doch in der Verfassung vom Samstag ist Sane eher eine Belastung für seine Mitspieler. Kein Wunder also, dass Bundestrainer Hansi Flick auf Sane angesprochen wurde.

Aber Flick wich aus und sagte: "Diejenigen, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich hier keinen rausnehme." Denn während des Spiels hatte er bereits eine Antwort gegeben, indem er Sane nach 59 Minuten vom Feld nahm und stattdessen Bayern-Teamkollege Jamal Musiala ins Spiel brachte.

Der Youngster rechtfertigte Flicks Vertrauen mit einer guten Leistung und einer gewissen Unberechenbarkeit.

Für den Moment könnte er so im DFB-Team Sane den Rang abgelaufen haben. Flick betonte aber: "Für mich ist immer die gesamte Mannschaft in der Pflicht. Und da nehme ich keinen einzelnen Spieler raus."

Sane raus aus der Startelf gegen England?

Sanes Startelfeinsatz am Dienstag (ab 20:45 Uhr, im Liveticker auf ran.de) in München gegen England steht aber mindestens auf der Kippe. Man werde im Trainerteam reagieren, wenn man der Meinung sei, der eine oder andere sei bis Dienstag nicht bei hundert Prozent. "Wir haben ja einen großen Kader. Der Kader ist sehr gut", gab sich Flick wieder vielsagend.

Unabhängig von Sanes Einsatzzeiten im Spiel gegen England stellt sich die Frage, wie der 26-Jährige wieder konstant zu seiner Topform finden kann? Beim FC Bayern will man in der kommenden Saison offenbar einen neuen Ansatz wählen.

Laut "kicker" wollen die Bayern bei Sane die Erwartungshaltung zurückschrauben. Bayern wolle dem Spieler "mehr Ruhe gestatten, ihn so sein zu lassen, wie er ist".

Sane: Keine Glamourfigur

Denn Sane wird seit seiner Ankunft in München als "Heilsbringer" gesehen, umso größer ist daher die Enttäuschung bei Fans und Führung ob der Leistungen des 26-Jährigen. Sane habe diese Rolle aber nie haben wollen, heißt es im Bericht. "Es ist nicht so, dass ich als Glamourfigur gesehen werden möchte", erklärt er darin.

Dieser Aussage stehen Auftritte in sündhaft teuren Designerjacken oder ein riesiges Selbstporträt auf seinem Rücken gegenüber. Klar ist aber, dass sich zwingend etwas ändern muss in der Beziehung zwischen Sane und Bayern beziehungsweise DFB. Zu herausragend und wichtig sind die Fähigkeiten des Ex-Schalkers sowohl bei den Bayern, als auch im DFB-Team.

Aber vorerst müssen noch einige Rätsel in der Causa Sane gelöst werden.

Markus Bosch

