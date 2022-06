Zwar ist die deutsche Nationalmannschaft unter Hansi Flick noch ungeschlagen, dennoch waren die letzten Ergebnisse enttäuschend: Vier 1:1-Unentschieden gab es zuletzt in Folge, drei davon in der bisherigen Nations-League-Saison. Ebenso beim Hinspiel in Bologna vor eineinhalb Wochen.

Joshua Kimmich erzielte den Ausgleich in der 73. Minute. Nur drei Minuten zuvor war die "Squadra Azzurra" durch Lorenzo Pellegrini in Führung gegangen.

Dennoch hat das DFB-Team mit einem Dreier die Chance, die Tabellenführung in seiner Gruppe zu übernehmen. Im September stehen dann die beiden abschließenden Spieltage gegen Ungarn und in England auf dem Programm.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Die deutsche Nationalmannschaft empfängt am 4. Spieltag der Nations League Italien. Anpfiff der Partie in Mönchengladbach ist am 14. Juni um 20:45 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Deutschland gegen Italien im Free-TV übertragen?

Ja. Das Spiel Deutschland gegen Italien wird live im Free-TV im ZDF übertragen.

Nations League heute live: Kann ich die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien im Pay-TV sehen?

Nein. Das Spiel ist ausschließlich im Free-TV im ZDF zu sehen.

Gibt es einen Livestream von Deutschland vs. Italien?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, dem bietet das ZDF mit dem Live-Stream euch einen mobilen Service. In der ZDF-Mediathek kann dieser kostenlos abgerufen werden.

Kann ich die Partie Deutschland gegen Italien auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn im Borussia-Park der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

