München - Die deutsche Nationalmannschaft hat nach der 0:1-Heimpleite zuletzt in der UEFA Nations League gegen Ungarn Wiedergutmachungs-Bedarf. Wenige Tage nach der Niederlage in Leipzig bietet sich für die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick diese Chance auf ganz großer Bühne.

Im Londoner Wembley-Stadion kommt es zum Klassiker zwischen England und dem DFB-Team. Zuletzt gab es an selber Stelle dieses Prestige-Duell im Wembley-Stadion vor etwas mehr als einem Jahr. Damals traf England im Rahmen der Europameisterschaft auf Deutschland, gewann im Achtelfinale durch späte Treffer von Raheem Sterling und Harry Kane mit 2:0.

Erst im Juni 2022 gab es allerdings das bislang letzte Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und den "Three Lions" in der Hinrunde der UEFA Nations League. In München war Deutschland durch einen Treffer von Jonas Hofmann bis kurz vor Schluss in Führung gelegen, doch Kane gelang noch der Ausgleich für England zum 1:1-Endstand.

Mehr Updates und aktuelle News zur englischen und deutschen Fußballnationalmannschaft findest du unter Nations League News - täglich die neuesten News, Infos, Ergebnisse und Tabellen zur Nations League.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am 6. Spieltag der Nations League auswärts auf England. Anpfiff der Partie in London ist am 26. September um 20:45 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel England gegen Deutschland im Free-TV übertragen?

Ja. Das Spiel England gegen Deutschland wird live im Free-TV auf RTL übertragen.

Nations League heute live: Kann ich die Partie der deutschen Nationalmannschaft in England im Pay-TV sehen?

Nein. Das Spiel ist ausschließlich im Free-TV auf RTL zu sehen.

Gibt es einen Livestream von England vs. Deutschland?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, dem bietet RTL+ mit dem kostenpflichtigen Live-Stream einen mobilen Service.

Kann ich die Partie England gegen Deutschland auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn im Wembley-Stadion der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.