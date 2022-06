Nach der erfolgreichen WM-Qualifikation möchte das DFB-Team die bislang guten Ergebnisse unter Hansi Flick auch in der Nations League bestätigen. Der Auftakt in diesen Wettbewerb könnte klangvoller kaum sein. Deutschland reist zu Europameister Italien.

Bei der Squadra Azzurra läuft es hingegen seit dem EM-Titel im vergangenen Sommer gar nicht mehr. Vor allem die verpasste WM-Qualifikation im Playoff-Halbfinale gegen Außenseiter Nordmazedonien war besonders bitter.

Immerhin sorgten die Italiener in der letzten Nations League-Saison für positive Schlagzeilen und erreichten das Final Four im eigenen Land. Dort war dann aber bereits im Halbfinale gegen Spanien Endstation. Deutschland nahm in den beiden bisherigen Ausgaben der Nations League noch nie am Finalturnier teil.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Italien empfängt am 1. Spieltag der Nations League die deutsche Nationalmannschaft. Anpfiff der Partie in Bologna ist am 4. Juni um 20:45 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Italien gegen Deutschland im Free-TV übertragen?

Ja. Das Spiel Italien gegen Deutschland wird live im Free-TV bei RTL übertragen.

Nations League heute live: Kann ich die Partie der deutschen Nationalmannschaft in Italien im Pay-TV sehen?

Nein. Das Spiel ist ausschließlich im Free-TV bei RTL zu sehen.

Gibt es einen Livestream von Italien vs. Deutschland?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, dem bietet RTL mit dem Live-Stream euch einen mobilen Service. Dies ist aber nur mit einem RTL+-Abo möglich. Einen kostenlosen Stream gibt zu diesem Spiel leider nicht.

Kann ich die Partie Italien gegen Deutschland auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Bologna der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

