Zum Auftakt der UEFA Nations League gab es für Deutschland ein insgesamt wenig aussagekräftiges 1:1-Unentschieden bei Europameister Italien. Nur wenige Tage später steht für die Elf von Bundestrainer Hansi Flick in der Nations League nun schon der nächste Härtetest auf dem Programm.

In der Münchner Allianz Arena trifft das DFB-Team auf Vize-Europameister England. Auch die "Three Lions" sind nicht optimal in die Nations League gestartet, verloren mit 0:1 in Ungarn.

Zuletzt gab es das Duell dieser beiden Topnationen Deutschland und England bei der EM-Endrunde im Vorjahr. Damals siegten die "Three Lions" im Achtelfinale in London mit 2:0. Raheem Sterling und Harry Kane trafen spät für die Engländer, die in weiterer Folge erst im Endspiel von Italien gestoppt wurden.

Den bislang letzten Länderspiel-Erfolg Deutschlands gegen England gab es im Jahr 2017. Damals traf das DFB-Team in Dortmund beim Abschiedsspiel von Lukas Podolski auf England und gewann eben durch ein Tor des Weltmeisters mit 1:0.

So könnt ihr das Spiel der deutschen Nationalmannschaft live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Deutschland empfängt am 2. Spieltag der Nations League die englische Nationalmannschaft. Anpfiff der Partie in München ist am 7. Juni um 20:45 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Deutschland gegen England im Free-TV übertragen?

Ja. Das Spiel Deutschland gegen England wird live im Free-TV bei RTL übertragen.

Nations League heute live: Kann ich die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen England im Pay-TV sehen?

Nein. Das Spiel ist ausschließlich im Free-TV bei RTL zu sehen.

Gibt es einen Livestream von Deutschland vs. England?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, dem bietet RTL mit dem Live-Stream euch einen mobilen Service. Dies ist aber nur mit einem RTL+-Abo möglich. Einen kostenlosen Stream gibt zu diesem Spiel leider nicht.

Kann ich die Partie Deutschland gegen England auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Bologna der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

