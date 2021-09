München - Zwei Spiele, zwei Welten - war vielen DFB-Fans nach dem 2:0 über Liechtenstein am Donnerstag noch Angst und Bange um die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft, fegte das Team von Trainer Hansi Flick nun die bislang noch ungeschlagenen Armenier mit 6:0 vom Platz.

Was für ein Auftritt. Von Serge Gnabry. Von Leroy Sané. Von Marco Reus. Von Leon Goretzka. Von den Youngsters um Karim Adeyemi und Florian Wirtz. Ach was: von allem im DFB-Dress.

Auch das Netz zog seinen Hut. ran präsentiert die Twitter-Reaktionen.

Die Twitter-Reaktionen zum deutschen Sieg über Armenien

Applaus Applaus für diese Leistung.

Die WM nächstes Jahr wird schrecklich, aber nicht für uns#GERARM pic.twitter.com/vFoIu5KODQ — ⳽ℓ𝘷ᑯ  (@slaWoid) September 5, 2021

Wenn du siehst, dass die deutsche Nationalmannschaft plötzlich wieder Fußball spielen kann#GERARM pic.twitter.com/j8tpTmA0a9 — Kurzer Pfosten (@KurzerPfosten) September 5, 2021

Mancher User war so verzaubert, dass er sich schon an ein anderes deutsche Top-Team erinnert fühlte - was mit der Aufstellung zusammenhängen dürfte.

Bisher starker Auftritt des FC Bayern und das sogar ohne Lewandowski und Coman.#GERARM #FUMSLIVE — FUMS (@fums_magazin) September 5, 2021

Jetzt noch Müller und dann fehlt zur kompletten Transformation in den FC Bayern Deutschland nur noch, dass Flick sich mit Oliver Bierhoff streitet. #GERARM — Martin Schneider (@MSneijder) September 5, 2021

Apropos Thomas Müller - von dem war ja kaum etwas zu sehen...

Kleiner Wehmutstropfen: Müller über 90 Minuten extrem unauffällig geblieben. #GERARM — Big City Club  (@BigCityClubBSC) September 5, 2021

Okay, der Ur-Bayer fehlte verletzungsbedingt, hatte aber trotzdem eine viel diskutierte Szene bei seiner Ehrung für 100 Länderspiele.

Nach diesem Geschenk ist @Ballack mit seinen 98 Länderspielen wohl mehr als zufrieden! #GERARM pic.twitter.com/tbg6Rjrt4P — domiburgemeister (@domiburg) September 5, 2021

Auch Manuel Neuer durfte sich über eine neue Kopfbedeckung freuen. Der Kapitän war anschließend auch kaum noch zu sehen - erfreulicherweise.

Ob Neuer wohl hinten an der Torlinie sitzt und jetzt den Bommel seines Jubiläums-Cappies flechtet? #GERARM — Tina (@TinaMaBo) September 5, 2021

Obwohl es sein Trikot natürlich schon in sich hatte.

Für den Dosenöffner sorgte ein anderer Bayern-Star. Da erlaubte sich selbst die ARD einen kleinen Scherz mit dem Namen des Hobbykochs.

Für diesen User folgte die wichtigste Szene des Spiels erst nach dem Seitenwechsel.

Trotz aller Euphorie muss aber auch gesagt werden: Gegner war nur Armin. Oder wie hieß das Team nochmal?

Deutschlands Gegner heute so schlecht, ich nenne sie ab sofort Armenier Laschet. #GERARM — jan von nebenan (@jnvnnbnn) September 5, 2021

Derweil trauert die rumänische Liga der verpassten Chance nach, Adeyemi im eigenen Nationaltrikot erleben zu können. Denn die Mutter des torhungrigen Debütanten stammt aus dem Land des deutschen Gruppengegners.

Născut din tată nigerian și mamă româncă, Karim Adeyemi era eligibil pentru naționala României. Federația Română de Fotbal a stat pe tușă, iar atacantul tocmai a debutat pentru Germania într-un meci oficial. 😭 https://t.co/af1j2IO4T3 — Liga 1 România 🇷🇴 ⚽️ (@Liga1Romania) September 5, 2021

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.