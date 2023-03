Berlin (SID) - Präsident Bernd Neuendorf vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) sieht im kommenden Testspielgegner Belgien um Nationaltrainer Domenico Tedesco einen echten Prüfstein. "Belgien ist sicher eine große Herausforderung. Die haben in der EM-Quali 3:0 in Schweden gewonnen. Sie haben einen deutschen Trainer, der besonders motiviert sein wird. Es ist eine spannende Begegnung", sagte Neuendorf dem SID am Montag bei der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards in Berlin.

Vor der Partie am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Köln verwies Neuendorf darauf, dass die Belgier wie die Deutschen auf Wiedergutmachung für das frühe WM-Ausscheiden aus seien. Beide waren in Katar bereits in der Vorrunde gescheitert. Bei Belgien folgte im Anschluss der frühere Bundesliga-Trainer Tedesco auf Robert Martinez. "Ich glaube beide werden zeigen, dass sie mehr können als das, was in Katar abgeliefert wurde", sagte Neuendorf.

Das erste Testspiel auf dem Weg zur Heim-EM 2024 hatten die Deutschen am vergangenen Samstag in Mainz 2:0 gegen Peru gewonnen. "Das Spiel hat mir gut gefallen. Wir waren vor allem froh, dass das Stadion ausverkauft war", sagte Neuendorf: "Bei den Fans war die Erwartung da, dass man das Bild, was man in Katar abgegeben hat, ein Stück weit korrigiert und die neuen Spieler sieht. Das war ein guter Schritt."