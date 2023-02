Frankfurt am Main (SID) - Olympiasiegerin Leonie Maier (30) ist aus der Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten. In einem Telefonat teilte die Abwehrspielerin des FC Everton Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Entscheidung mit, künftig nicht mehr für die DFB-Frauen aufzulaufen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt.

"Zehn Jahre lang habe ich mit Herz, Leidenschaft und Stolz für Deutschland gespielt und es immer als Privileg gesehen", teilte Maier mit. Insgesamt 79 Länderspiele (11 Tore) absolvierte sie nach ihrem Debüt im Februar 2013. Mit der DFB-Auswahl holte Maier wenige Monate später gleich den EM-Titel in Schweden sowie Olympiagold 2016 in Rio de Janeiro. Auch mit dem U17- und U19-Nationalteam gewann die gebürtige Stuttgarterin zweimal die EM.

"Nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich hat sie immer unglaublich viel eingebracht und war damit stets eine große Bereicherung für das gesamte Team", sagte Voss-Tecklenburg: "Für ihren langjährigen und hingebungsvollen Einsatz im Nationalmannschaftstrikot können wir ihr nur danken." Seit ihrem Wechsel 2019 vom FC Bayern zum FC Arsenal spielt Maier in der englischen Women's Super League.