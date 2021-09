St. Gallen/München - Lange Zeit wurde ein "normales" DFB-Länderspiel nicht so mit Spannung erwartet wie das Duell mit Fußball-Zwerg Liechtenstein.

Doch so hoch die Erwartungen im Vorfeld der Partie waren, so enttäuschend war die Leistung, die den Fans am Ende geboten wurde.

Die Erwartungshaltung muss endlich runtergeschraubt werden

Die Kritik, die von allen Seiten auf das Team hereinprasselt, sei es von Medien oder auch Fans, ist jedoch völlig unangebracht. Ja, Liechtenstein ist 189. der FIFA-Weltrangliste und dass der Auftritt gegen den Fußball-Zwerg keiner war, mit dem man angeben kann, das wissen Hansi Flick und die Spieler auch selbst.

Die aktuelle Länderspielpause wird die deutsche Mannschaft mit neun Punkten und der Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe beenden, das steht völlig außer Frage. Wer in den Spielen gegen Liechtenstein, Armenien und Island jeweils ein Schwarz-Rot-Goldenes Schützenfest erwartet hat, der hat aber völlig utopische Erwartungen.

Das System von Neu-Bundestrainer Hansi Flick ist ein Spezielles. Die größte Stärke darin ist das Gegenpressing, das gegen Liechtenstein bereits ordentlich funktioniert hat. Doch gegen die klar unterlegenen Hausherren gab es kaum Ballverluste. So blieb vieles Stückwerk.

Laufwege, Standards, Formationen - alles Sache von Training

Offenbar haben einige Personen erwartet, dass Flick das Team durch Handauflegen, in Manier des Messias, zum Weltmeister und am besten noch Europameister macht. Aber so funktioniert Fußball nicht. Es gibt Automatismen, die man einstudieren muss. Nach zwei gemeinsamen Trainingseinheiten ist dies jedoch nur begrenzt möglich.

Auch die "ruhenden Bälle" verpufften wirkungslos. Doch was hätte man groß einstudieren sollen in zwei Tagen? Es war schwierig bis nahezu unmöglich für Flick und sein neues Trainerteam, dort irgendwelche speziellen Inhalte zu predigen. Wichtig ist, dass nun jeder der 26 Spieler im Kader weiß, welche Grund-Idee von Fußball in Zukunft verfolgt wird.

Kritik bis November 2022 ist unangebracht

Bis zum Start der Fußball-WM in Katar sind es noch 14 Monate. Diese Zeit muss und wird das neue Trainerteam der deutschen Nationalmannschaft intensiv nutzen, um zum Start der WM eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu schicken.

Bis zum Eröffnungsspiel im November 2022 sollte, WM-Qualifikation vorausgesetzt, mit Kritik hinter dem Berg gehalten werden, stattdessen sollte Flick bis dahin jede Unterstützung bekommen, die er kriegen kann.

Und bis dahin sollte jeder Fan oder Sympathisant der Nationalelf ein 2:0 gegen Liechtenstein oder ein 3:1 gegen Armenien einfach hinnehmen. Denn die Fußballfeste gegen Estland (8:0) und Lettland (7:1) unter Joachim Löw haben auch nicht immer zum ganz großen Erfolg geführt.

Was Flick leisten kann, wenn er Zeit und Vertrauen bekommt, das hat er mit dem Triple-Gewinn beim FC Bayern eindrucksvoll nachgewiesen.

Kai Esser

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.