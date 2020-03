Frankfurt/Main - DFB-Direktor Oliver Bierhoff geht davon aus, dass der lange verletzte Fußball-Nationalspieler Leroy Sane bei der EM-Endrunde (12. Juni bis 12. Juli) auflaufen kann. "Ich bin davon überzeugt, dass Leroy für die EM bereit ist. Ich war vor zwei Wochen bei ihm in Manchester. Da hat er einen sehr guten und fitten Eindruck gemacht", sagte Bierhoff der "Bild"-Zeitung: "Ich rechne mit ihm für die EM."

Sane hatte in der vergangenen Woche sein Comeback nach einem überstandenen Kreuzbandriss gefeiert. Der 24-Jährige, der weiterhin vom deutschen Rekordmeister Bayern München umworben wird, spielte 57 Minuten in der U23 des englischen Meisters Manchester City in der Premier League 2 bei der U23-Auswahl des FC Arsenal.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.