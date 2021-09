Bad Dürrheim - Für die deutsche U19-Nationalmannschaft endete der Lehrgang in Bad Dürrheim mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden im Länderspiel gegen England.

Zunächst brachte Bayern-Talent Armindo Sieb die DFB-Junioren in der 59. Minute per Fallrückzieher in Führung, doch nur drei Minuten später gelang Englands Dane Scarlett (Tottenham Hotspur) der Ausgleich für die Engländer.

Für die U19-Nationalmannschaft geht es vom 3. bis 13. Oktober mit dem Vier-Nationen-Turnier in der Slowakei weiter. Dort trifft das deutsche Team von Coach Hannes Wolf dann neben den Gastgebern auch noch auf die U19-Nationalmannschaften der Niederlande und Portugals (Spiele live auf ProSieben MAXX und auf ran.de).

