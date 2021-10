Potsdam - Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat nach zwei Unentschieden in Folge den nächsten Sieg im Länderspiel-Jahr 2021 eingefahren.

Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wörns gewann ein Freundschaftsspiel in Potsdam mit 4:0 (0:0) gegen Rumänien.

Kehrer mit einem Doppelpack

In der 59. Minute gingen die DFB-Junioren durch einen Handelfmeter des Mainzers Paul Nebel in Führung, in weiterer Folge erhöhte der Freiburger Stürmer Emilio Kehrer in der 73. Minute bei einem Konter auf 2:0.

In den Schlussminuten wurde der deutsche Sieg dann noch deutlich, nachdem zunächst Kenneth Schmidt (SC Freiburg) per Kopf zum 3:0 zuschlug (86.) und nur eine Minute Später Kehrer seinen Doppelpack zum 4:0-Endstand schnürte.

Wörns: "Der Elfmeter war wichtig, dann haben wir nachgelegt"

"Die erste Halbzeit war zäh. Die Rumänen haben hinten drin gestanden und waren nicht so einfach zu bespielen. Wir waren aber kompakt und haben nichts zugelassen. Da muss man irgendwann das 1:0 machen und das haben wir geschafft", sagte Bundestrainer Wörns nach Spielende: "Wir sind angerannt, aber haben nicht so die Lösungen im letzten Drittel gefunden. Der Elfmeter war wichtig, dann haben wir nachgelegt und sind dran geblieben."

Für die U20 geht es am 11. November ab 11 Uhr mit dem Duell in Clairefontaine gegen Frankreich (live auf Prosieben MAXX und ran.de) weiter.

