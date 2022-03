Köln - U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hat vier Neulinge in den Kader für die kommenden EM-Qualifikationsspiele gegen Lettland (Fr., 25. März, ab 17:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) und Israel (Die., 29. März, ab 16:30 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) berufen. Simon Asta (Fürth), Reda Khadra (Blackburn), Felix Nmecha (Wolfsburg) und Patrick Osterhage (Bochum) könnten ihr Debüt für den DFB-Nachwuchs geben.

Insgesamt stehen 25 Spieler im Kader für die Partien am 25. März in Aachen gegen Lettland und am 29. März in Israel. Verletzungsbedingt nicht dabei ist unter anderem Sturmtalent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund.

Di Salvo reagiert auf pandemische Lage

"Aufgrund der immer noch sensiblen pandemischen Lage haben wir einen größeren Kader nominiert, um auf kurzfristige Ausfälle reagieren zu können", sagte Di Salvo: "Die neuen Spieler werden wir gut integrieren und sind gespannt, wie sie sich bei uns präsentieren."

Die deutsche U21 führt die Qualifikationsgruppe B nach sechs Spielen mit 15 Zählern an. Punktgleich folgt Israel auf Platz zwei vor Polen (13). Die Endrunde findet im Sommer 2023 in Rumänien und Georgien statt. "Unser klares Ziel ist es, uns direkt und als Gruppenerster für die EM zu qualifizieren. Deshalb wollen wir in den März-Länderspielen wieder einen Vorsprung in der Tabelle aufbauen", sagte Di Salvo.

