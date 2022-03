U21

Angelo Stiller - der unverzichtbare U21-Regisseur

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist der U21-EM-Endrunde 2023 in Rumänien und Georgien ein ganzes Stück näher gekommen. Gegen Lettland in Aachen steht am Ende ein souveränes 4:0. Neben den Torschützen kann vor allem einer in der deutschen Mannschaft überzeugen: Angelo Stiller.