Magdeburg (SID) - Für die deutsche U21-Nationalmannschaft beginnt am Freitag die lange Vorbereitung auf die EM im kommenden Sommer. DFB-Trainer Antonio Di Salvo erhofft sich vom Härtetest gegen Frankreich in Magdeburg und der Partie vier Tage später in England vor allem Aufschlüsse über den Leistungsstand des Titelverteidigers. "Wir wollen uns mit den Besten messen. Da kommen Frankreich und England gerade recht", sagte Di Salvo.

Die deutsche U21 hatte das Ticket für die Endrunde 2022 problemlos gelöst, bis Juni stehen nur noch Testspiele an. "Ich möchte unseren Kader nun gegen Topgegner sehen", sagte Di Salvo, auf den nach eigener Angabe noch viel Arbeit wartet: "Wir müssen uns entwickeln, wir wollen uns als Team verbessern und das Miteinander stärken, damit wir bessere Leistungen zeigen. Damit wollen wir jetzt gegen diese großen Gegner beginnen."

Gegen Frankreich (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) setzt Di Salvo erneut auch auf seinen Leistungsträger Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund, der am vergangenen Samstag das Bundesliga-Derby gegen Schalke 04 (1:0) mit seinem Tor entschieden hatte. "Seine Freude ist zu erkennen", sagte Di Salvo, "er ist mit sehr viel Selbstvertrauen angekommen und wird das in Training und Spiel sicher zeigen." In vier Einsätzen für die U21 hat Moukoko bereits sechs Tore erzielt.