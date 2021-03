München/Duisburg - Was Antonio Rüdiger in der Saison 2020/21 schon erlebt hat, reicht eigentlich für mehrere Spielzeiten.

Innerhalb von nur wenigen Monaten avancierte der ehemalige Stuttgarter vom aussortierten Wechselkandidaten zum unverzichtbaren Stammspieler.

Rüdiger als Opfer von Lampards Aktionismus?

Rückblick auf den Sommer: Während der Saisonvorbereitung entscheidet Frank Lampard, den bisherigen Stammspieler Antonio Rüdiger nicht mehr einzusetzen. "Ich muss entscheiden, was am besten für den Klub ist", sagte Lampard seiner Zeit. Mehr Informationen gab es nicht.

Rüdiger spielte an den ersten 15 Spieltagen nur einmal. Beim 2:0 in Newcastle blieb Chelsea ohne Gegentor. In der Champions League durfte Rüdiger immerhin viermal mitmischen. Die Bilanz? Drei Siege, ein einziges Gegentor.

In der Liga wurde Rüdiger weiterhin ignoriert, obwohl es für Chelsea immer schlechter lief. Nach dem 1:1 gegen Krasnodar in der Königsklasse knickte Lampard dann ein. "Rüdiger hat sich die Chance auf Einsätze verdient", ließ der ehemalige Blues-Kapitän verlauten.

Ein Grund für die zwischenzeitliche Ausmusterung fehlt noch immer und, so viel kann man vorweg nehmen, wird letztendlich nie geliefert. Von außen sieht es nach mehr oder weniger blindem Aktionismus Lampards aus.

Tuchel kommt - und bringt Beton mit

Im Team des FC Chelsea stimmt es allerdings längst nicht mehr, trotz der Reaktivierung Antonio Rüdigers wird Frank Lampard im Januar auf Platz zehn liegend entlassen. Thomas Tuchel übernimmt.

Die zuvor eher wacklige und anfällige Defensive von Chelsea wird prompt stabilisiert. "Ich will das Spiel auf ein physisches Level bringen, wenn wir uns schon nicht ständig offensiv Torchancen herausspielen", sagt Tuchel vor seinem ersten Spiel als Chelsea-Coach.

Und das meint der ehemalige BVB-Coach, wie er es sagt. Er stellt auf eine Dreierkette um und bringt körperlich starke Spieler in der Defensive, auch Antonio Rüdiger. Die Konsequenz: unglaubliche zwei Gegentreffer in 14 (!) Spielen.

Und Rüdiger? Der strotzt mittlerweile vor Selbstvertrauen, spielt aggressiv und gewinnt die große Mehrheit seiner Zweikämpfe. Im Champions League-Achtelfinale gegen Atletico Madrid setzt sich Chelsea mit insgesamt 3:0 durch. Die Offensive der Colchoneros wird regelrecht abgekocht. Auch und gerade von Rüdiger.

Luis Suarez & Antonio Rüdiger got in each other's face during the final minutes of Atletico Madrid vs. Chelsea 👀 pic.twitter.com/vKNN3p0xmM — DAZN Canada (@DAZN_CA) February 23, 2021

Wenn Rüdiger unter Tuchel fehlt, dann nur aus Rotationsgründen. Lediglich bei einem 2:0 gegen Everton und einem 2:0 im Pokal gegen Sheffield United sitzt der Deutsche auf der Bank. Ansonsten verpasst er unter Tuchel keine Minute.

"Er ist sehr detailversessen und bringt extrem gut die taktischen Kniffe rüber. Es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten, und bringt uns alle weiter. Gerade im EM-Jahr ist das wichtig", lobt 28-Jährigen seinen Coach in der "Bild".

Löw über Rüdiger: "Internationale Topkategorie"

Apropos EM-Jahr - bei der deutschen Nationalmannschaft ist Rüdiger schon länger eine feste Größe. Dort stimmen auch in letzter Zeit die Leistungen wieder. Nach der Corona-Pause absolviert Rüdiger jedes Pflichtspiel der Nationalmannschaft über 90 Minuten - bis auf das 0:6 in Spanien.

Dort ist er gesperrt. Liegt dieser defensive Totalausfall also einzig und allein an Rüdigers Fehlen? Beim besten Willen nicht. Geholfen hat es allerdings auch nicht. Joachim Löw sagt 2020 in einer Presserunde über ihn: "Toni spielt in einer internationalen Topkategorie - von der Athletik, Dynamik und Zweikampfstärke und -härte." Mehr als ein 0815-Kompliment vom Bundestrainer.

In Abwesenheit des verletzten Niklas Süle übernimmt Rüdiger auch in der aktuellen Länderspielphase die Rolle des Abwehrchefs. Der Innenverteidiger kommuniziert lautstark, im Schatten des DFB-Sprachrohrs Joshua Kimmich macht Rüdiger gegen Island (3:0) und in Rumänien (1:0) großartige Partien und setzt die Chelsea'sche Gegentorlos-Serie weiter fort.

Während eine Nation mit 80 Millionen Bundestrainern über eine Rückkehr von Mats Hummels und Jerome Boateng redet, mausert sich Rüdiger still und leise zum Abwehrchef. Von allen deutschen Innenverteidigern ist Rüdiger eindeutig am besten in Form. In EM-Form.

Auf einmal sogar Spielaufbau

Das Selbstvertrauen trägt Rüdiger nicht nur spazieren, er präsentiert es auch. War er vor ein paar Monaten nur für rustikales Zweikampfverhalten bekannt, zeigt er mittlerweile auch seine Qualitäten in der Spieleröffnung.

Nicht nur traut sich der ehemalige Stuttgarter mittlerweile vertikale Flachpässe, auch seine langen Bälle kommen genauer. So zu sehen beim goldenen Tor in Rumänien. Punktgenauer Ball Rüdigers auf Chelsea-Mannschaftskamerad Kai Havertz, präziser Querpass auf Serge Gnabry - Tor. Lange Bälle auf schnelle Spieler: ein valides Mittel, um kompakte Gegner zu überwinden.

Auch gegen Nordmazedonien (heute Abend ab 20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de) wird Rüdiger wieder von Beginn an spielen und versuchen, die vakante Chefrolle in der Abwehrreihe auszufüllen.

Behält er seine aktuelle Form aus dem Verein und der Nationalelf und sein merklich gestiegenes Selbstvertrauen, dann darf sich Deutschland bei der EM 2021 auf einen erstklassigen Abwehrspieler freuen.

Den wird es in der schweren Gruppe mit Frankreich, Portugal und Ungarn auch brauchen.

Kai Esser

