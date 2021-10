Andorra la Vella (SID) - Einen Tag vor dem WM-Qualifikationsspiel zwischen Andorra und England ist im Estadi Nacional ein Feuer ausgebrochen. Videobilder von Sky Sport News am Freitagnachmittag zeigten Flammen und viel Rauch im Bereich der Auswechselbank sowie heraneilende Hilfskräfte. Ob das Spiel am Samstag (20.45 Uhr) im Stadion in Andorra la Vella gefährdet ist, war zunächst ebenso unklar wie die genaue Ursache des Feuers.