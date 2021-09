Edinburgh (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei ihrer Rückreise aus Island eine Zwischenlandung im schottischen Edinburgh einlegen müssen. Dies gab der DFB via Twitter bekannt. Die Gründe für die Planänderung teilte der Verband zunächst nicht näher mit.

"Safety first. Sichere Zwischenlandung als Vorsichtsmaßnahme in Edinburgh", hieß es in dem Tweet: "Von dort aus individuelle Weiter- und Rückreise geplant."

Ursprünglich hatte ein Direktflug das Team von Bundestrainer Hansi Flick nach dem 4:0-Erfolg in der WM-Qualifikation von Reykjavik nach Frankfurt am Main bringen sollen, wo der Flieger um 5.50 Uhr deutscher Zeit hätte landen sollen.