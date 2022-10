Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft belegt trotz der zuletzt enttäuschenden Länderspiele in der Nations League weiterhin den elften Platz der FIFA-Weltrangliste. Zwar verzeichnete die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick nach dem 0:1 gegen Ungarn und dem 3:3 gegen England einen leichten Punktverlust, sie liegt mit 1650 Zählern aber weiterhin vor Kroatien (1645).

Auch an der Spitze gab es keine Veränderung. Rekordweltmeister Brasilien führt die Rangliste vor der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) weiterhin vor Belgien und Argentinien an. Dahinter rangiert noch immer der amtierende Weltmeister Frankreich, gefolgt vom EM-Zweiten England.