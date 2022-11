München - Am 23. November steht für die deutsche Nationalmannschaft bei der WM-Endrunde das erste Vorrundenspiel auf dem Programm. Dann trifft die Elf von Bundestrainer Hansi Flick auf Japan.

Entsprechend eng getaktet ist das Programm für das DFB-Team nun nach Ende des Bundesliga-Herbstes bis hin zu dieser Auftakt-Begegnung.

Bereits im Laufe des Sonntags trifft sich der Großteil des deutschen WM-Aufgebots im Teamhotel in der Nähe des Flughafens in Frankfurt.

Trapp, Götze und Co. reisen verspätet an

Da einige Spieler noch mit ihren Klubs am Sonntag im Einsatz sind, wird ihre Ankunft erst für den späten Abend erwartet.

So spielen etwa die beiden Eintracht-WM-Teilnehmer Kevin Trapp und Mario Götze noch am Sonntagnachmittag in der Bundesliga beim 1. FSV Mainz 05.

Dies trifft auch noch auf die Freiburger Christian Günter und Matthias Ginter zu, die mit dem Sport-Club ab 17:30 Uhr gegen Union Berlin antreten.

Testspiel im Oman

Zu Beginn der folgenden Woche geht es dann per Sonderflug in den Oman, wo Deutschland am Mittwoch (ab 18 Uhr im Liveticker) den letzten WM-Test bestreiten wird.

"Die Alternative wäre gewesen, wir bleiben in Deutschland. Aber wir wissen, dass das Wetter nicht immer so mitspielt. Deswegen ist es gut, vorher vor Ort zu sein und die Temperaturen anzunehmen, die Tageszeiten anzunehmen, das war uns wichtig und gut, dass wir das Spiel gegen den Oman vor Ort machen können", erklärte Bundestrainer Flick die Entscheidung für die frühzeitige Anreise in die WM-Region.

Während der WM-Endrunde bezieht das DFB-Team dann Quartier im Zulal Wellness Resort, das sich etwa eine Autostunde entfernt von Doha befindet.

Am Donnerstag geht es vom Oman aus dorthin. Sechs Tage später wartet das erste Vorrunden-Spiel gegen Japan, gefolgt von den Partien gegen Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

