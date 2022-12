von Torsten Frings

München - Die Viertelfinal-Partien bei der WM 2022 sind fix und ich muss ehrlich gestehen, dass mich das Aus der spanischen Nationalmannschaft nach dem ganzen Murks, den sie da in unserer Gruppe gegen Japan gemacht haben, ein bisschen gefreut hat. Auf der anderen Seite muss man Marokko natürlich auch ein Riesenkompliment machen. Sie waren mal wieder das beste Beispiel dafür, dass Mentalität eine deutlich überlegene sportliche Klasse schlagen kann.

Dennoch glaube ich, dass sich die großen Nationen mittlerweile gefunden haben und richtig guten Fußball spielen. Es wäre schön, wenn die deutsche Nationalmannschaft auch noch dabei wäre, aber so ist der Sport.

Frings: Bierhoff hat sich ein Stück weit geopfert

Nach dem WM-Aus war es klar, dass beim DFB alles auf den Kopf gestellt wird. Das Aus von Oliver Bierhoff überrascht mich daher nicht vollends. Ich denke aber, dass sich Bierhoff auch ein Stück weit geopfert hat, um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Vielleicht ist er auch seiner Entlassung gewissermaßen vorweg gekommen, aber mir kommt es so vor, dass jetzt alles auf ihn einprasselt. Am Ende des Tages muss man auch ganz klar sagen: Er stand nicht auf dem Platz und er hat auch nicht alleine den Kader ausgesucht. Von daher wirkt es für mich jetzt so, als wäre er das Bauernopfer.

Wie es jetzt weitergeht, ist natürlich völlig offen. Viele Namen werden gehandelt, einer davon ist Matthias Sammer. Zweifelsohne ist er ein absoluter Fachmann, der schon sehr weit im Voraus denkt. Der neue Sportdirektor braucht natürlich auch Anerkennung in der Mannschaft – das wäre mit Matthias Sammer natürlich zu 100 Prozent gegeben. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass er sehr unbequem sein kann, wenn irgendetwas nicht stimmt. Er würde jeden Stein umdrehen, da bin ich mir sicher.

Schlussendlich ist der Job aber natürlich auch sehr zeitintensiv und ich weiß, dass er seinen Beraterjob beim BVB sehr liebt. Mal schauen, ob er diesen für den DFB aufgeben würde.

Frings: Flick-Rücktritt nicht ausgeschlossen

Doch auch die Zukunft von Hansi Flick spielt natürlich eine große Rolle. Nach seinen emotionalen Abschiedsworten in Richtung Oliver Bierhoff kam es mir schon so vor, als ob Hansi den Gedanken hat, mit seinem Trainerteam zurückzutreten. Auf der anderen Seite muss man das auch verstehen. Hansi Flick und Oliver Bierhoff kennen sich seit sehr vielen Jahren und arbeiten lange zusammen. Bierhoff war mit Sicherheit ein ganz entscheidender Faktor, dass Flick überhaupt Bundestrainer geworden ist.

Klar ist aber auch: Es sind viele Fehler gemacht worden. Das weiß auch Hansi. Wenn ihm etwas nicht passt oder etwas nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, ist er, aber auch ein Typ, der dann auch gerne mal von sich aus sagt: Auf Wiedersehen.

Ein Rücktritt halte ich also nicht für ausgeschlossen. Allerdings würde ich es schade finden, weil ich denke, dass Hansi Flick ein richtig guter Trainer ist, der gerade auch mit diesen vielen jungen Spielern gut umgehen kann und daher für die Heim-EM der ideale Mann wäre.

Zumal sich natürlich die Frage stellt: Wer würde dann übernehmen?

Frings: Darum ist Flick dennoch der richtige Mann

Thomas Tuchel ist ein Weltklasse-Trainer. Ich weiß nicht, ob er bereit ist, jetzt schon einen Verband zu trainieren. Wenn es wirklich so ist, dass Aki Watzke enger an die Nationalmannschaft rutscht, wird es auch nicht einfacher. Thomas Tuchel und Aki Watzke haben bekanntlich auch nicht das beste Verhältnis. Ob das ein guter Start wäre, wenn du zwei Alpha-Tiere nebeneinander hättest, bezweifle ich.

Vielleicht kann man ja auch mal bei Jürgen Klopp nachfragen. Es war ja noch nie so weit, dass Klopp vor einer Entscheidung stand. Auch mit dem Hinblick, dass Aki Watzke enger an die Nationalmannschaft rückt. Die beiden waren damals ein Dreamteam beim BVB. Es spielen viele Faktoren eine Rolle. Aber das Wichtigste ist erst einmal, was Hansi vorhat. Denn ich bleibe dabei: Hansi Flick ist derzeit der richtige Trainer für die Nationalmannschaft.