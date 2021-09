Stuttgart (SID) - Bundestrainer Hansi Flick muss bei seinem Debüt womöglich auf Kapitän Manuel Neuer und Thomas Müller verzichten. Die Nummer 1 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft fehlte auch beim Abschlusstraining für das WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in St. Gallen wegen anhaltender Probleme am Sprunggelenk. Klubkollege Müller musste wegen Adduktorenbeschwerden passen.

Neuer war bereits am Montag und Dienstag im Stuttgarter Teamquartier geblieben. Der Torhüter könne grundsätzlich spielen, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Dass Neuer wirklich zum Einsatz kommen wird, scheint mehr als fraglich, Bierhoff ließ dies offen.

Flick jedenfalls schaute bei der vierten Einheit am Mittwoch ganz genau hin beim Torwarttraining. Als Ersatz für Neuer kämen Bernd Leno vom FC Arsenal und der Frankfurter Kevin Trapp in Frage. Der etatmäßige Stellvertreter Marc-Andre ter Stegen wurde nach seiner Knie-OP, die ihn die EM gekostet hatte, nicht nominiert. Erst am vergangenen Sonntag war er beim FC Barcelona zwischen die Pfosten zurückgekehrt.

In der Offensive hat Flick zahlreiche Alternativen zu Müller. Dazu gehört unter anderem Marco Reus, der erstmals seit fast zwei Jahren wieder für die DFB-Elf auflaufen könnte.