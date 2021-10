München - Es war Mitte August, als sich bei der blamablen 0:4-Pleite des 1. FC Kaiserslautern gegen Aufsteiger Viktoria Berlin eine beklemmende Szene ereignete.

FCK-Profi Felix Götze prallte massiv mit einem Teamkollegen zusammen. Der Bruder von Weltmeister Mario Götze blieb im Anschluss unter großen Schmerzen auf dem Rasen liegen, musste lange behandelt und schließlich mit einer Trage vom Feld gebracht werden.

Die Diagnose lautete: Haarriss im Schädel. Erst nach einigen Tagen konnte der 23-Jährige die Klinik wieder verlassen.

Felix Götze konnte zu Beginn nicht sprechen

Bis zu seinem Comeback am vergangenen Wochenende im Spiel gegen Osnabrück, bei dem er von den Fans enorm gefeiert wurde, vergingen sechs Wochen. Nun hat Götze in einem Interview berichtet, warum ihm der Haarriss im Schädel vor allem zu Beginn so große Angst gemacht hat.

"Die Verletzung war schon krass. Der erste Moment war ein Riesen-Schock, weil ich nicht reden und auch mein Gesicht nicht mehr bewegen konnte. Ich hatte dann aber relativ schnell die Hoffnung, dass es nicht so schlimm sein wird", so der Lautern-Profi im Gespräch mit "Sport1".

Für den 23-Jährigen sei es "keine leichte Zeit" gewesen, "auch mental wieder rein zu kommen. Im Training war ich in manchen Situationen noch etwas vorsichtiger, aber im Spiel gegen Osnabrück konnte ich das ausschalten."

Unterstützung durch Bruder Mario Götze

Alleine war Götze während seiner Zwangspause nicht. So bekam er vor allem von Bruder Mario, der inzwischen in Eindhoven sein Geld verdient, große Unterstützung.

"Mario, viele Freunde und die Familie haben mich unterstützt in dieser schweren Zeit. Natürlich hat mich Mario aufbauen können. Er ist mein Bruder und kennt mich besser als jeder Freund. Mario unterstützt mich immer und will natürlich, dass es mir gut geht. Wir sind regelmäßig in engem Austausch."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.