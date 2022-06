München - Schlimme Momente für Emerson Royal! Der Tottenham-Profi und brasilianische Nationalspieler wurde laut Berichten von "O Libero" und "Globo Esporte" Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls.

Am Freitagmorgen verließ der 23-Jährige gegen 3 Uhr den Nachtclub New Trips in seiner Heimatstadt Sao Paulo. Als er dabei mit einem sich nicht im Dienst befindlichen Polizisten Fotos machte, richtete eine andere Person eine Waffe gegen den Sportler und forderte seine Wertgegenstände.

Als sich der Polizist in der Folge als solcher zu erkennen gab, entwickelte sich eine Schießerei. 29 Schüsse wurden den Berichten zufolge abgefeuert, einer davon traf den Angreifer in den Rücken. Der Täter wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert.

Emerson bleibt unverletzt

Emerson, dem glücklicherweise nichts passierte, zeigte sich von den Geschehnissen geschockt, machte aber noch in der Nacht seine Aussage bei der Polizei. Auch die ihm entwendeten Wertgegenstände – seine Uhr und eine Kette – erhielt er zurück.

Der Sportler selbst sprach in der Folge von "einem schwierigen Moment" und wollte sich ausruhen. Sein Vater, der mit auf die Polizeiwache gekommen war, erklärte gegenüber "Globo Esporte": "Es war schrecklich und wirkte wie in einem Terrorfilm. Das hat niemand verdient."

Im vergangenen Sommer wechselte der Abwehrspieler für 25 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Tottenham, dort absolvierte er seitdem 41 Pflichtspiele. Derzeit befindet er sich auf Heimaturlaub in Brasilien.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.