München – Der sich ausbreitende Coronavirus nimmt nun auch Einfluss auf die Champions League. Betroffen sind die Fans von Borussia Dortmund, die zum Achtelfinal-Rückspiel bei Paris St. Germain reisen wollten. ran.de fasst die wichtigsten Fragen und Antworten zusammen.

Warum werden Spiele wegen Corona abgesagt und bei Grippewellen nicht?

Der Grund ist, dass laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sich Corona wesentlich schneller verteilt als eine Influenza. Laut "spiegel.de" wird das Virus von einem Infizierten auf zwei bis zweieinhalb Menschen verteilt. Impfstoffe und konkrete Behandlungsmethoden existieren nicht. Durch Absagen oder Zuschauerausschlüsse soll also vermieden werden, dass sich das Virus zu schnell ausbreitet und die Gesundheitssysteme überlastet werden.

Wer sagt eigentlich Spiele ab?

Generell haben immer die Veranstalter, also in der Regel das Heimteam, das Recht, ein Spiel abzusagen. Im Fall vom Champions-League-Spiel gegen Paris hat die Pariser Polizeipräfektur, also eine lokale Behörde, den Zuschauerausschluss durchgesetzt und ist damit der Anordnung der französischen Regierung gefolgt.

In Deutschland obliegt die endgültige Entscheidung immer bei den lokalen Gesundheitsbehörden. Der DFB oder die DFL haben keine Entscheidungsgewalt, Spiele wegen des Coronavirus abzusagen, da sie weder Veranstalter (Verein) oder eine Gesundheitsbehörde sind.

Bekomme ich das Geld für mein Ticket zurück?

Das ist aktuell unklar. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des BVB heißt es: "Wird eine Veranstaltung abgebrochen, abgesagt oder ist der Veranstalter dazu verpflichtet, Zuschauerplätze nicht oder nur teilweise zu besetzen ("Geisterspiel") erfolgt grundsätzlich keine Erstattung des Kaufpreises, es sei denn der Veranstalter hat den Wegfall der Leistung zu vertreten. Der Veranstalter behält sich, sofern er den Wegfall der Leistung nicht zu vertreten hat, eine abweichende Regelung zugunsten der Erwerber vor."

Heißt: Da Borussia Dortmund nicht Veranstalter ist, muss der Verein auch keine Kosten für Auswärtstickets erstatten. Konkreter Ansprechpartner wäre hier Paris Saint-Germain. Fans, die ihre Auswärtskarten direkt über den PSG-Shop erworben haben, sollen in Kürze informiert werden. Dennoch teilten die Borussen mit, allen Auswärtsfahrern den Ticketpreis zurückzuerstatten.

😔 Liebe BVB-Fans, es tut uns wirklich in der Seele weh, dass wir bei #PSGBVB auf Euch verzichten müssen! Den Kaufpreis fürs Ticket erstatten wir natürlich zurück. Wir schreiben jeden Einzelnen gerade an und informieren darüber, wie und auf welchem Wege dies vonstattengehen wird. — Borussia Dortmund (@BVB) March 9, 2020

Was passiert mit meinen Reise- und Hotelkosten?

Darauf gibt der Deutsche Tourismusverband auf seiner Homepage eine Antwort: "Eine Stornierung wegen "Wegfalls der Geschäftsgrundlage" kann im Regelfall nicht geltend gemacht werden, es sei denn, die Unterkunft wurde explizit als Messeunterkunft (z.B. im Rahmen eines Pakets) (Anmerkung der Redaktion: oder in diesem Fall als Fanreise über den Verein) angeboten."

Das bedeutet: Sollten gebuchte Hotels- oder anderweitige Unterbringungen keine kostenlosen Stornierungen anbieten, bleiben die Fans auf ihren Kosten sitzen. Ähnlich sieht es bei den Anreisen aus. Nur wer eine Fanreise über den Klub gebucht hat, hat eine Chance, zumindest den Teil seines Geldes wiederzusehen.

Warum werden die Partien nicht einfach verlegt?

Grund ist der extrem eng getaktete Kalender im gesamten Profifußball. Durch die im Sommer stattfindende Europameisterschaft, müssen die großen Ligen Ende Mai beendet sein. Gleiches gilt für das Champions- und Europa League, die ihre Finalspiele ebenfalls Ende Mai austragen. Verlegungen in die Sommermonate sind kaum bis unmöglich.

