München - Ann-Katrin Berger muss den härtesten Kampf ihres Lebens erneut aufnehmen: Bei der Nationaltorhüterin ist zum zweiten Mal Schilddrüsenkrebs festgestellt worden.

Die bittere Nachricht teilte sie mit ihren Fans in einer Mitteilung auf Instagram. "Ich wollte meine Fans direkt darüber informieren, dass nach vier Jahren ohne Krebs leider ein Wiederbefall in meiner Schilddrüse festgestellt wurde", schrieb die Spielerin des FC Chelsea. Sie hoffe zudem, dass sie mit ihrer Geschichte anderen helfen könne, "die sich in einer ähnlichen Situation befinden".

Sie arbeitet nun eng mit dem Vereinsarzt und einem Spezialisten in London zusammen, die Behandlung wird in dieser Woche beginnen, verriet sie.

"Ich bin zuversichtlich, dass meine Behandlung genauso effektiv sein wird wie beim letzten Mal und ich freue mich darauf, wieder auf dem Platz zu stehen und euch alle in Kingsmeadow und an der Stamford Bridge zu sehen", so Berger, die im vergangenen Monat mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft Vize-Europameisterin geworden war.

FC Chelsea sichert Unterstützung zu

Die erste Diagnose hatte Berger 2017 erhalten, sie wurde damals operiert und erhielt eine Radiojodtherapie. Nur vier Monate nach der Diagnose spielte sie wieder. 2019 wechselte sie nach der erfolgreichen Behandlung von Birmingham zum FC Chelsea. Ihr jetziger Klub sicherte ihr "jede erdenkliche Unterstützung" zu.

