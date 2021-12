München - Wie die französische Sportzeitung "L'Equipe" berichtet, ist man in Monaco unzufrieden mit der sportlichen Entwicklung in der zweiten Saison unter Niko Kovac. In seiner Debütsaison hatten die Monegassen noch einen überzeugenden dritten Tabellenplatz erreicht.

In der laufenden Spielzeit hinkt man national noch den eigenen Ansprüchen hinterher. Nach der Hinrunde belegt der Meister von 2017 nur Platz sechs. Und das, obwohl die Mannschaft im Sommer noch punktuell verstärkt wurde. Unter anderem wechselte Bayern-Ersatzkeeper Alexander Nübel per Leihe ins Fürstentum.

Bereits früh in der Saison verpassten die Monegassen den Sprung in die Königsklasse. In der Qualifikation scheiterte man an Donezk. Immerhin konnte man sich in der Europa League als Gruppenerster souverän für das Achtelfinale qualifizieren.

Dennoch steht Kovac – ähnlich wie in seiner letzten Station in München – in seiner zweiten Saison in der Kritik. Im Bericht von "L'Equipe" heißt es, dass die Verantwortlichen in Monaco kritisieren, dass das Team nicht mehr mit derselben taktischen Präzision wie in der Vorsaison auftrete. "Kovac ist jetzt ein geschwächter Taktiker."

Außerdem geht aus dem Bericht hervor, dass man in Monaco vor allem mit den Ergebnissen gegen die großen Teams aus Paris, Lyon oder Marseille unzufrieden sei und dass bei einigen Spielern die individuelle Entwicklung ausbleibe.

Das verflixte zweite Jahr

Monaco ist Kovac' erste Station nach seiner Entlassung beim FC Bayern. Mit den Münchnern holte der ehemalige kroatische Nationaltrainer 2019 das Double aus Meisterschaft und Pokal. Nur wenige Monate später folgte die sportliche Talfahrt und die Entlassung im Herbst desselben Jahres.

In Frankfurt wusste Kovac in seiner zweiten kompletten Saison zu überzeugen. Mit den Adlern feierte er 2018 den historischen DFB-Pokalsieg, bevor er nur Wochen später das Amt des Cheftrainers beim Rekordmeister übernahm.

Nun steht Kovac wieder auf dem Prüfstand. Der Rückstand auf den Champions-League-Qualifikationsplatz beträgt allerdings nur vier Punkte. Der Vertrag des Kroaten läuft noch bis Sommer 2023.

