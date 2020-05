München - Auf dem Platz hat Bastian Schweinsteiger alles gewonnen, was es zu gewinnen gab: achtmal Deutscher Meister mit dem FC Bayern, Champions-League-Sieger 2013 und Weltmeister 2014. Satt ist der 35-Jährige, der im vergangenen Winter seine Karriere in der MLS bei Chicago Fire beendet hatte, noch lange nicht.

In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" verriet Schweini, dass er sich eine zweite Laufbahn als Trainer durchaus vorstellen könne - wenn auch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. "Wenn irgendwann etwas Interessantes kommen wird, das mir Spaß macht, werde ich mir das überlegen. Aber wenn ich etwas mache, dann möchte ich auch gewinnen und etwas auf die Beine stellen", so der frühere Bayern-Star.

Ana: "Basti wäre ein großartiger Trainer"

Jetzt wolle er sich aber zunächst auf seine Arbeit als TV-Experte bei der ARD konzentrieren. "Das passt sehr gut für mich, Spiele zu analysieren. Und nach einer langen Karriere, in der ich ständig gefordert war, mehr Zeit für die Familie zu haben."

Von Ehefrau Ana Ivanovic gibt es aber schon jetzt grünes Licht für eine mögliche Trainer-Karriere. "Er bringt die Leidenschaft dafür mit, kann gut mit Menschen umgehen und weiß viel über Fußball", so der frühere Tennis-Star in der "Welt am Sonntag": "Ich bin überzeugt, Basti wäre eines Tages auch ein großartiger Trainer."

FC Bayern kann in dieser Saison "alles" erreichen

Seinem alten Verein traut Schweinsteiger in dieser Saison "alles" zu. Die achte Meisterschaft in Folge ist in greifbarer Nähe. Und auf der internationalen Bühne sieht Schweini seine Bayern ebenfalls in der Favoritenrolle. Im europäischen Vergleich sei der FC Bayern "eine Supermannschaft": "Sie können die Champions League gewinnen, zumal Liverpool schon ausgeschieden ist."

Im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt spiele der Heimvorteil trotz Geister-Atmosphäre eine Rolle. "Man kennt den eigenen Rasen doch besser", so der Mittelfeldspieler weiter.

Im Pokal geht es ab 9. Juni wieder los, über eine Fortsetzung der Champions League ist derzeit noch nichts bekannt. Nach zehnwöchiger Corona-Zwangspause ist die Bundesliga die einzige europäische Topliga, die den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat.

