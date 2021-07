München (SID) - DFB-Direktor Oliver Bierhoff erhofft sich vom neuen Bundestrainer Hansi Flick nach zwei bitteren Turnier-Enttäuschungen Aufbruchstimmung in der deutschen Nationalmannschaft. "Hansi geht mit einer unheimlichen Vorfreude und Begeisterung an seine Aufgabe. Und diese Begeisterung soll sich auf die Mannschaft, die Fans, auf den gesamten DFB übertragen. Er ist eine integrative Person und kann Menschen für sich gewinnen", sagte Bierhoff der Welt am Sonntag.

Der Nachfolger von Weltmeister-Coach Joachim Löw werde dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) "in vielen Bereichen helfen", ist Bierhoff überzeugt: "Aber seine erste Aufgabe ist, der Mannschaft eine sportliche Identifikation zu geben und sie erfolgreich spielen zu lassen, zu gewinnen und wieder unsere Fans zu begeistern." Das sei für die WM 2022 in Katar seine Hoffnung, erst recht aber für die Heim-EM 2024, für die Bierhoff die DFB-Elf "gut gerüstet" wähnt.

Flick werde sich beim Neustart an den erfolgreichsten EM-Nationen orientieren. "Hansi hat Freude am schönen Spiel, er will offensiv spielen lassen. Er schafft eine gute Atmosphäre in der Mannschaft. Das ist eine Erkenntnis dieser EM: Italien und England waren nicht die Teams mit den besten Einzelspielern, sondern haben einen besonderen Spirit entwickelt. Mit seiner Art kann Hansi diese Geschlossenheit wecken."

Flick werde Talenten Platz einräumen, kann aber wohl auch weiter auf die Routiniers Thomas Müller und Mats Hummels bauen. "Ich habe von beiden zumindest kein negatives Signal bekommen", sagte Bierhoff: "Sie haben sich toll integriert und die Mannschaft bei der EM mit geführt. Ich gehe davon aus, dass sie uns weiterhin zur Verfügung stehen."

Die "vereinzelte Kritik" an seiner Person nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM gegen England kann Bierhoff "nachvollziehen", an Abschied habe er aber nicht gedacht. Für den Start unter Flick im September kündigte er an, er werde im "Teammanagement bei der A-Nationalmannschaft einen alten Bekannten einbinden".