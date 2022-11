Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Lufthansa haben ihre Partnerschaft bis einschließlich 2026 verlängert. Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, werden auch weiterhin die Spieler, Trainer und der Betreuerstab der Männer-Nationalmannschaft von der Fluglinie zu Länderspielen und Turnieren, wie nun zur WM in Katar, transportiert. Die Zusammenarbeit zwischen dem DFB und Lufthansa besteht seit 2005.