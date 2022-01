Frankfurt am Main (SID) - Ex-Präsident Joseph S. Blatter hat den FIFA-Boss Gianni Infantino wegen dessen irritierender Afrika-Aussage harsch kritisiert. Der Chef des Fußball-Weltverbandes begebe sich "offenbar gerne auf das politische Parkett", vergesse aber seine Kernaufgaben, sagte Blatter dem SID. Infantino wolle "die Welt retten ? merkt aber nicht, dass seine Aussagen nicht nur ironisch, aber zynisch wirken, und sein Bezug zu Afrika weltfremd und ehrverletzend ist".

Infantino hatte bei einer Rede im Europarat in Straßburg am Mittwoch mit seinen Ausführungen zu den umstrittenen WM-Plänen für Unverständnis gesorgt. "Wir müssen den Afrikanern Hoffnung geben, damit sie nicht mehr über das Mittelmeer kommen müssen, um vielleicht ein besseres Leben zu finden oder, wahrscheinlicher, den Tod im Meer", sagte der Schweizer. Am Donnerstag erklärte Infantino, "bestimmte Bemerkungen" seien "falsch interpretiert" und "aus dem Zusammenhang gerissen" worden.

Blatter, der im Mittelpunkt zahlreicher Korruptionsvorwürfe steht und sich immer wieder kritisch über seinen Nachfolger äußert, erneuerte zudem seine Bedenken bezüglich der möglichen Verkürzung des WM-Zyklus auf zwei Jahre. Dies würde "die FIFA-Pyramide auf den Kopf stellen", sagte er. Blatter befürchtet, dass andere Verbände nachziehen könnten: "Das würde zu einer Übersättigung in jeder Beziehung führen."